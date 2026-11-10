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Долги на энергорынке и ручное регулирование цен: что сдерживает инвестиции в новую генерацию

15:18 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Александр Мороз
Почему бизнес не спешит инвестировать в энергетику Украины (фото: GettyImages)

Украина не создала достаточных условий для масштабных частных инвестиций в новую децентрализованную генерацию из-за долгового кризиса на энергорынке и сохранения ручного регулирования.

Об этом заявила аналитик и руководительница по коммуникациям Ukraine Facility Platform Мария Цатурян, пишет РБК-Украина со ссылкой на ZN.UA.

По ее словам, одним из главных барьеров остается долговый кризис на энергорынке, объем которого уже превышает 2 млрд евро. Для привлечения частного капитала необходимо не только погасить накопившуюся задолженность, но и остановить появление новых долгов и обеспечить покрытие разницы в случаях, когда тарифы устанавливаются ниже себестоимости.

"Пока долги растут, инвестор не поверит, что ему заплатят и будет строить генерацию только для себя", - подчеркнула Цатурян.

Вторым системным барьером она назвала сохранение ручного контроля над энергорынком. Украина в рамках евроинтеграции уже взяла на себя обязательства по независимости НКРЭКУ, объединению рынков с ЕС и постепенному отказу от ручного регулирования цен.

"Именно эти реформы лишают государство возможности вручную распределять деньги и доступ к рынку, а значит ослаблять систему в длительной перспективе", - отметила Цатурян

По ее мнению, без решения долговой проблемы и перехода к предполагаемым рыночным правилам у бизнеса не будет достаточных стимулов вкладывать средства в генерацию, необходимую для децентрализации энергосистемы.

Напомним, недавно ICC Ukraine повторно обратился в НКРЭКУ с призывом установить максимальные прайс-кепы на уровне 18 000 грн/МВт-ч и постепенно приближать механизм ценообразования к принципам энергорынка ЕС.

В организации отмечали, что зависимость доходности нового маневрового поколения от административных решений относительно ценового предела повышает регуляторные риски и усложняет привлечение частного капитала.

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