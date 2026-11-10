Долги на энергорынке и ручное регулирование цен: что сдерживает инвестиции в новую генерацию

По ее словам, одним из главных барьеров остается долговый кризис на энергорынке, объем которого уже превышает 2 млрд евро. Для привлечения частного капитала необходимо не только погасить накопившуюся задолженность, но и остановить появление новых долгов и обеспечить покрытие разницы в случаях, когда тарифы устанавливаются ниже себестоимости.

"Пока долги растут, инвестор не поверит, что ему заплатят и будет строить генерацию только для себя", - подчеркнула Цатурян.

Вторым системным барьером она назвала сохранение ручного контроля над энергорынком. Украина в рамках евроинтеграции уже взяла на себя обязательства по независимости НКРЭКУ, объединению рынков с ЕС и постепенному отказу от ручного регулирования цен.

"Именно эти реформы лишают государство возможности вручную распределять деньги и доступ к рынку, а значит ослаблять систему в длительной перспективе", - отметила Цатурян

По ее мнению, без решения долговой проблемы и перехода к предполагаемым рыночным правилам у бизнеса не будет достаточных стимулов вкладывать средства в генерацию, необходимую для децентрализации энергосистемы.