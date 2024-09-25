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Долги в энергетике сильно сдерживают инвесторов в строительстве новой генерации, - нардеп

Фото: долги в энергетике сильно сдерживают инвесторов в строительстве новой генерации (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Многомиллиардные долги на рынке электроэнергии Украины сильно сдерживают инвесторов от намерений вкладывать средства в строительство новых электростанций.

Об этом заявил нардеп Андрей Жупанин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Долги чрезвычайно сдерживают инвестиции. Я его (рынок электроэнергии – ред.) даже иногда называю рынок электрических долгов, а не энергии", - сказал Жупанин.

По его словам, проблему задолженностей на рынке электроэнергии нужно решать однозначно и как можно быстрее, потому что без этого новые проекты энергетики развиваться в стране не будут.

Также нардеп упомянул об иске госпредприятия Гарантированный покупатель к "Энергоатому" на сумму более 14 млрд грн, где Гарпок пытается получить средства, длительное время не выплачиваемые компанией "Энергоатом".

Жупанин считает маловероятным положительное решение долговой проблемы с помощью суда, поскольку Энергоатом внесен в список предприятий, по которым нельзя взимать исполнительное производство.

"Даже если Гарпок будет иметь решение суда, деньги из Энергоатома он не увидит. Соответственно Энергоатом мало того, что деньги не заплатит, так еще и на себе будет аккумулировать какой-то cash-flow (денежный поток – ред.), чтобы строить атомные станции в следующие 10 лет", - отметил нардеп, называя проекты по строительству АЭС нецелесообразными и малоуспешными.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами в возобновляемую энергетику уже составил около 16 млрд грн. Он возник из-за недоплат со стороны компании "Энергоатом". Еще 28,9 млрд грн долга перед инвесторами в ВИЭ имеет "Укрэнерго" из-за дефицитного тарифа на передачу электроэнергии – он мешает компании полностью рассчитаться за увеличение доли электроэнергии по ВИЭ.

По мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие зеленой энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в эту отрасль, строить новые электростанции и уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме Украины.

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Электроэнергия