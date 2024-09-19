Долги в энергетике блокируют развитие новых энергетических проектов, - эксперт

"Огромные долги блокируют любой инвестиционный проект с частной инициативой, и решение нужно найти как можно скорее, потому что уже сейчас многие потенциальные инвесторы, я бы сказал, замораживают проекты", - сказал Харченко.



В то же время, украинская энергосистема нуждается около 100 объектов распределенной генерации мощностью от 1 до 50 МВт каждый с общей мощностью 3-3,5 ГВт, на что нужно $4-4,5 млрд инвестиций в ближайшие два года, подчеркнул он.



"Но если вы не можете понять, как вернете деньги в конце - неважно, вы частный инвестор, банк, международный финансовый институт, такой, как даже ЕБРР, любой из них, - если вы не можете показать источник денег для покрытия своих кредитов или акционерного капитала, это означает, что проект вообще нет", - констатировал эксперт.



Ранее старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов заявил, что значительные финансовые проблемы в энергетике нуждаются в быстром решении.