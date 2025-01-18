Долги на балансирующем рынке угрожают работе энергосистемы Украины, - FSR

"Еще одной серьезной проблемой является задолженность на балансирующем рынке. Значительные долги между участниками рынка, особенно перед производителями электроэнергии, создают "эффект домино" в расчетах и угрожают стабильности всей энергетической системы", - говорится в нем.

Отмечается, что критическая ситуация с задолженностью на балансирующем рынке также связана с несовершенством механизмов взыскания долгов и отсутствием эффективных финансовых гарантий от участников рынка. Это негативно влияет на ликвидность всего энергетического сектора и его инвестиционную привлекательность.

В отчете объясняют, что для поддержки реформ на рынке Энергетическое сообщество ввело Энергетическую обсерваторию Украины. Обсерватория внимательно отслеживает все события, связанные с энергетическим рынком и корпоративным управлением в Украине, предоставляя оценки и рекомендации.

"Впрочем, глубина проблем свидетельствует о необходимости более широкой и системной поддержки для преодоления кризиса, возникшего в энергетическом секторе", - подчеркнули в FSR.

Напомним, ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что вследствие огромных долгов в энергетике блокируется развитие новых энергетических проектов, а потенциальные инвесторы замораживают существующие.