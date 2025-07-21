Долги на балансирующем рынке парализуют систему, - эксперт

"Решить проблему долгов на рынке, потому что вы знаете, у нас огромные проблемы с долгами, около 40 млрд на сегодня", - отметил Омельченко.

По его словам, особую тревогу вызывает ситуация с неплательщиками, которые фактически защищены от отключения из-за своего статуса.

"На балансирующем рынке 2/3 предприятий, они внесены в перечень тех предприятий, которые нельзя ограничивать в электроэнергии, и они не платят себе. Хотя эти предприятия, 2/3 из них, вообще не относятся к военной тематике или безопасности", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, такая ситуация создает почву для злоупотреблений и требует пересмотра политики в этом направлении.

"Надо, наверное, подумать, как сократить перечень этих предприятий, чтобы они не злоупотребляли своим статусом", - добавил он.