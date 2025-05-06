Долг по "зеленому тарифу" достиг 15,5 млрд, - Гарантированный покупатель

По состоянию на конец апреля уровень оплаты за электроэнергию, произведенную в 2024 году, составляет 87,4%, сообщили в госпредприятии.

Вместе с тем, задолженность НЭК "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за соответствующий период составляет 15,5 млрд грн.

Напомним, ранее в "ГарПоке" заявляли об уменьшении исторической задолженности перед производителями "зеленой" энергетики почти на треть.

По словам руководителя ГП "Гарантированный покупатель" Артема Некрасова, ключевыми факторами, которые помогли сократить задолженность, стали полный расчет Энергоатома по ПСО перед рынком и утверждение сбалансированного тарифа на передачу для НЭК "Укрэнерго".