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Долг "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка превышает 18 млрд грнивень, - Минэнерго

Фото: долг "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка превышает 18 млрд грнивень, - Минэнерго
Автор: Юлия Бойко

Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка по состоянию на февраль 2025 года составляет 18,4 млрд грн, из которых 6,8 млрд грн приходится на "Укргидроэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра энергетики Юрия Шейка во время заседания Комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг.

"Задолженность Укрэнерго перед участниками на балансирующем рынке - 18,4 млрд. Это на 800 млн больше чем на начало февраля", - сказал Шейко.

По его словам, долг перед самим Укрэнерго достиг более 36 млрд грн, из которых 11,8 млрд грн - это со стороны поставщика последней надежды Укринтерэнерго.

Он добавил, что ключевой причиной накопления долгов являются неплатежи со стороны компаний государственной и коммунальной формы собственности.

Напомним, задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников по состоянию на конец февраля составляет 24,7 млрд грн.

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что долги на энергорынке могут привести к ограничению инвестиций в энергосистему и ухудшению ее стабильности.

 

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