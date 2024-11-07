Долг "Укрэнерго" перед инвесторами в зеленую энергетику превысил 30 млрд гривен

По данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь долг вырос почти на 1,6 млрд грн.

При этом за производимую в 2024 году электроэнергию производителям электроэнергии по "зеленому тарифу" уплатили 26,31 млрд грн.

Уровень расчетов за 2024 год составляет – 60,8%, за 2023 – 91,5%, за 2022 – 61,3%.

Ранее эксперты прогнозировали, что многомиллиардные долги Гарпока перед предприятиями зеленой энергетики значительно уменьшают интерес инвесторов к участию в зеленых аукционах.

Также отмечалось, что долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд. грн.