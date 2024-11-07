RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Долг "Укрэнерго" перед инвесторами в зеленую энергетику превысил 30 млрд гривен

Фото: долг "Укрэнерго" перед инвесторами в зеленую энергетику превысил 30 млрд гривен (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников ("зеленый" тариф) перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Цензор".

По данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь долг вырос почти на 1,6 млрд грн.

При этом за производимую в 2024 году электроэнергию производителям электроэнергии по "зеленому тарифу" уплатили 26,31 млрд грн.

Уровень расчетов за 2024 год составляет – 60,8%, за 2023 – 91,5%, за 2022 – 61,3%.

Ранее эксперты прогнозировали, что многомиллиардные долги Гарпока перед предприятиями зеленой энергетики значительно уменьшают интерес инвесторов к участию в зеленых аукционах.

Также отмечалось, что долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд. грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News