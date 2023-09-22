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Долг "Укрэнерго" перед государственным Гарпоком достиг 30 млрд гривен

Фото: долг "Укрэнерго" перед государственным Гарпоком достиг 30 млрд грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Компания "Укрэнерго" накопила 29,6 млрд грн долга перед ГП "Гарантированный покупатель" по оплате услуги по увеличению доли зеленой энергетики в Украине, говорится на сайте госпредприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Гарпока.

Также сообщается, что в свою очередь уровень расчетов "Гарантированного покупателя" перед предприятиями возобновляемой энергетики с начала текущего года составляет 52,3%.

Уровень выплат отрасли зеленой энергетики за 2022 год не превышает 55,3%.

Как сообщалось, "Укрэнерго" призывает Нацкомиссию по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) установить бездефицитный тариф на передачу электроэнергией компанией, чтобы она могла не накапливать новые долги и могла обслуживать привлеченные кредиты для погашения существующих долгов.

Из-за недостаточности тарифа компания в 2019-2022 годы понесла более 49 млрд грн тарифных убытков.

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Укрэнерго