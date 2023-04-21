Боррель рассказал, сколько тысяч украинских военных прошли обучение в ЕС

"На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины я представил обновленную информацию о военной поддержке ЕС. Более 16 тысяч украинских солдат уже прошли обучение", - написал он.

При этом он добавил, что страны-участники ЕС поставили в Украину боеприпасов и ракет на сумму более 600 миллионов евро.

"Работа над совместными закупками продолжается. ЕС продолжает работать с партнерами для обеспечения победы Украины", - добавил он.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" будут обсуждены три ключевых вопроса: ПВО, боеприпасы и средства поддержки.

Кроме того, глава Минобороны Алексей Резников подчеркнул, что на заседании будут обсуждать стратегию Украины в борьбе против России, а также потребности ВСУ.

Подробнее об ожиданиях от "Рамштайна-11" читайте в материале РБК-Украина.

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