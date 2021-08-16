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Боротьба за висадку на Місяць: Безос подає в суд на NASA через її контракт зі SpaceX

Автор: Сергій Пишкін

Космічна компанія Blue Origin, яка належить підприємцю й засновнику Amazon Джеффу Безосу, подала до суду на NASA через її контракт зі SpaceX. Сторони продовжують боротися за можливість відправити людей на Місяць.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Представник Blue Origin заявив, що контракт з компанією Ілона Маска має безліч проблем, які повинні бути усунуті, щоб урівноважити конкуренцію.

Зауважимо, що важливу роль у виборі SpaceX, відіграло те, що компанія пропонувала за свої послуги ціну, яка двічі менша, ніж у Blue Origin.

Також нагадаємо, що нещодавно компанія Безоса оприлюднила інфографіку у якій розкритикувала посадковий модуль Ілона Маска. Blue Origin відзначила, що Starship ще жодного разу не виходила за орбіту, у зв’язку з чим, Безос вимагає використовувати виключно перевірені технології.

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NASASpaceXИлон Маск