Боротьба за висадку на Місяць: Безос подає в суд на NASA через її контракт зі SpaceX

Представник Blue Origin заявив, що контракт з компанією Ілона Маска має безліч проблем, які повинні бути усунуті, щоб урівноважити конкуренцію.

Зауважимо, що важливу роль у виборі SpaceX, відіграло те, що компанія пропонувала за свої послуги ціну, яка двічі менша, ніж у Blue Origin.

Також нагадаємо, що нещодавно компанія Безоса оприлюднила інфографіку у якій розкритикувала посадковий модуль Ілона Маска. Blue Origin відзначила, що Starship ще жодного разу не виходила за орбіту, у зв’язку з чим, Безос вимагає використовувати виключно перевірені технології.