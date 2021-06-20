Боротьба за плей-офф: хто і за яких умов може вийти в 1/8 фіналу Євро-2020

Детальніше про те, що потрібно збірним для виходу в плей-офф - в матеріалі РБК-Україна.

Нинішній формат Євро дозволяє вийти в 1/8 фіналу всім командам, які зайняли 1-2 місця, а також відразу чотирьом з шести кращих третіх команд в групах.

Група А

Обидва матчі останнього туру 20 червня о 19:00:

Італія - Уельс

Швейцарія - Туреччина

Італія вже гарантувала собі вихід з групи і в разі не програшу Уельсу фінішує в групі першої. Уельсу, щоб посісти друге місце, вистачить нічиї. У разі поразки Уельсу і перемоги Швейцарії друге місце визначатиметься за кращою різницею забитих-пропущених. Туреччина може розраховувати лише на вихід з групи як одна з чотирьох кращих третіх команд, але для шансів на це мало - потрібно розбивати Швейцарію з дуже великим рахунком, так як зараз у турків різниця -5. У разі поразки Швейцарія втрачає шанси на вихід в плей-офф.

Група B

Обидва матчі останнього туру 21 червня о 22:00:

Фінляндія - Бельгія

Росія - Данія

Бельгія вже вийшла з групи. Єдине питання - з якого місця. Потіснити одного з фаворитів турніру з першого рядка ще може Фінляндія, якщо переможе в очній зустрічі. Нічия гарантує перемогу в групі Бельгії. При цьому фіни при такому розкладі можуть опуститися на третю сходинку і будуть сподіватися на потрапляння в топ-4 третіх команд.

Для Данії лише перемога над Росією дасть можливість розраховувати на вихід з групи. А якщо фіни програють свій матч, то Данія може і зовсім вийти на друге місце. Зараз у фінів рівна різниця забитих-пропущених голів (1-1), у Данців -2 (1-3). Росія ж у разі перемоги гарантовано виходить в 1/8 фіналу. Правда, в разі перемоги фінів і росіян у трьох збірних може виявитися по 6 очок і за особистими зустрічами ні у кого переваги не буде. За різницею голів поки значна перевага у бельгійців +4 (5-1).

Група C

Обидва матчі останнього туру 21 червня о 19:00:

УКРАЇНА - Австрія

- Австрія Північна Македонія - Нідерланди

У нашій групі вже ніхто не зможе посунути з першого місця Нідерланди. Так як і останнє місце гарантовано займе Північна Македонія. А ось друге місце в очній зустрічі розіграє Україна і Австрія. Нічия по більшій кількості забитих голів залишає на другому місці українців (по різниці голів Україна і Австрія мають нулі, але у "жовто-синіх" на один гол забито більше). Поразка будь-якої збірної в цій парі залишить шанс на вихід далі з третього місця.

Група D

Обидва матчі останнього туру 22 червня о 22:00:

Чехія - Англія

Хорватія - Шотландія

У цій групі можливі кардинально різні розклади, і поки шанси на вихід далі зберігаються абсолютно всі збірні. Правда, поки ідеальні шанси на вихід далі мають Чехія і Англія, яких влаштує нічия, щоб разом забезпечити собі перші два рядки в групі. Але при такому результаті Англія залишиться другою через гіршу різницю голів.

Якщо Чехія програє, а в паралельному матчі переможе Шотландія - чехи займуть друге місце. Перемога Хорватії і поразка від англійців може опустити чехів на третє місце. Для цього хорватам потрібно намагатися перемагатися з різницею в два голи або ж сподіватися на перемогу англійців в два і більше голи. Якщо ж Хорватія виграти у Шотландії 2:0, А Чехія програє Англії 0: 1, доля другого місця буде вирішуватися за дисциплінарними показниками - вище буде той, у кого менше жовтих і червоних карток.

Шотландії також необхідно перемагати у Хорватії, щоб сподіватися хоча б на третє місце. При цьому, якщо Чехія обіграє Англію, а шотландці можуть вийти на друге місце, якщо матимуть кращу різницю забитих-пропущених.

Група E

Обидва матчі останнього туру 23 червня о 19:00:

Швеція - Польща

Словаччина - Іспанія

Швеція гарантує собі як мінімум друге місце в разі навіть нічиї з Польщею. Перемога і зовсім дозволить виграти групу. Водночас перемога полякам дасть можливість посісти друге місце, незалежно від результату іншого матчу групи. Нічия чи поразка виб'ю Польщу з турніру.

Схожі розклади будуть і в іншій парі. Словаччину для виходу далі влаштує навіть нічия. А Іспанії необхідна тільки перемога, яка може навіть вивести іспанців на перше місце.

Група F

Обидва матчі останнього туру 23 червня о 22:00:

Німеччина - Угорщина

Португалія - ​​Франція

Поки тут лідирує Франція, але в разі поразки від Португалії може випасти з топ-3. Потіснити французів на третє місце може Німеччина, якщо виграє у Угорщини, а "ле бльо" поступляться португальцям. При цьому нічия Франції гарантує як мінімум друге місце.

Португалії ж нічия дозволить мати дуже хороші шанси на вихід в 1/8 фіналу з третього місця, якщо Німеччина переграє Угорщину. Перемога точно виведе португальців далі, ось тільки не факт, що з першого місця.

Німеччина в разі перемоги точно проходить далі, нічия може опустити на третє місце. Але швидше за все в топ-4 третіх команд німці, як і португальці потраплю.

Угорщини залишається сподіватися на диво у вигляді перемоги над Німеччиною. Тоді вони можуть піднятися навіть на друге місце - потрібно щоб програла Франція і бажано не з мінімальним рахунком. При мінімальній поразці французів угорцям доведеться перемагати німців в більш ніж два голи.