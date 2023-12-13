Бонуси для клієнтів і готівка на касі: мережа аптек "Подорожник" розпочала співпрацю з Mastercard

Найбільша мережа аптек "Подорожник" спільно з компанією Mastercard запустили промо-кампанію, щоб надати кожному вигідну та потрібну пропозицію.

Клієнтам аптек "Подорожник", "Бам" і "Ощад Аптека" пропонують оплачувати покупки карткою Mastercard та знімати необхідну суму готівки на касі однієї з понад 1700 аптек "Подорожник" в Україні. Протягом 24 годин з моменту зняття клієнт отримає 20 балів на бонусний рахунок.

Важливо, що скористатися пропозицією клієнт може лише один раз і за умови, що він є учасником програми лояльності "Подорожник". У мережі нагадують, що доєднатися до програми лояльності можуть всі охочі, зареєструвавшись за номером телефону у чат-ботах Viber або Telegram чи безпосередньо у аптеці.

"Мета співпраці з Mastercard – надати ще одну вигідну пропозицію клієнтам. У нашій програмі лояльності зареєстровані понад 13 мільйонів користувачів і ми постійно розширюємо межі переваг для них. Закликаємо клієнтів користуватися акцією, щоб отримати бонуси й використати їх для турботи про себе", – розповів СЕО мережі аптек "Подорожник" Тарас Коляда.

Пропозиція для клієнтів діє з 12.12.2023р. до 31.01.2024р. Нараховані бонуси клієнти можуть накопичувати або розраховуватись ними при купівлі всіх необхідних медтоварів.

Довідка. Мережа аптек "Подорожник" – найбільша в Україні й працює на фармацевтичному ринку понад 24 роки. Налічує більше 1700 аптек по всій Україні. Постійними клієнтами мережі є понад 13 мільйонів українців. Асортимент Подорожника перевищує 25 000 товарів.

Головна місія компанії – надавати якісну фармопіку українцям за будь-яких обставин. У межах програми лояльності клієнту пропонують акції, кешбек з кожної покупки, підбирають для нього персональні пропозиції до Дня народження чи свят.

Довідка. Mastercard – глобальна технологічна компанія в галузі платежів. Наша місія – забезпечуючи безпечні, прості, технологічні та доступні транзакції, розвивати та зміцнювати цифрову економіку, яка надає переваги усім та всюди. Використовуючи захищені дані та мережі, створюючи партнерства та спираючись на те, що надихає, ми надаємо інновації та рішення, які допомагають людям, фінансовим інститутам, урядам та бізнесу реалізовувати їхній найбільший потенціал. Ми ведемо бізнес більш ніж у 210 країнах та територіях і створюємо стійкий світ, який відкриває безцінні можливості для всіх.