Бондаря висунули кандидатом у президенти від партії "Відродження"

Кандидатуру Бондаря на з'їзді партії підтримали одноголосно

Партия "Відродження" поддержала выдвижение своего лидера Виктора Бондаря на пост президента Украины на выборах 31 марта 2019 года. Такое решение было принято сегодня, 30 января, на съезде партии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Как отмечается, за Бондаря как кандидата на должность главы государства делегаты съезда проголосовали единогласно. Бондарь поблагодарил партийцев за выраженное доверие и подчеркнул, что партия "Відродження" способна предложить "альтернативу политическому популизму, от которого устали украинцы".

"Мы с вами должны дать Украине большое будущее! Мы должны здесь, в сердце Европы, построить современный Сингапур! Страну без коррупции и с огромным экономическим и человеческим потенциалом. Мы обеспечим прорыв Украины в лидеры мирового промышленного роста! Это будет страна для людей! Страна счастья, мира и покоя! Страна возможностей! Полная поддержка и благоприятные условия для бизнеса, внимание к пенсионерам, безграничные перспективы для молодежи, счастливое детство для юного поколения!", - подчеркнул Бондарь.

Еще одной целью участия в президентских выборах, как добавил политик, является донесение идей партии "Відродження" до широкого круга избирателей. Он заверил однопартийцев, что имеет четкое видение того, как решить экономические и социальные проблемы государства.

"Это полная перестройка государственной пенсионной системы. Минимальная пенсия должна полностью удовлетворять потребности пенсионеров в продуктах питания, лечении, оплате тарифов на услуги ЖКХ и других экономически и социально обоснованных запросах", - заявил он.

По мнению Бондаря, в Украине должна быть реализована настоящая медицинская реформа и введено общеобязательное медицинское страхование, что даст возможность реализовать ряд инновационных проектов в сфере здравоохранения.

"Должна быть проведена кардинальная смена системы здравоохранения, построена сверхсовременная сеть клиник по всей стране - до уровня каждого района. Это, в частности, построение европейского медицинского города под Киевом с сотней корпусов, где будут оказываться все виды медицинской помощи, лучшая диагностика и лечение. Мы должны реализовать такой образцовый европейский проект! Медицинским страхованием должен быть охвачен каждый украинец!" - сказал во время выступления политик.

Как отмечается, о намерении участвовать в президентских выборах 2019 года партия "Відродження" заявила во время VII съезда, который состоялся 20 апреля 2018 года в Киеве.