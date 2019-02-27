Бондар: тарифи для промисловості повинні бути знижені

Бондар зазначив, що тарифи на комунальні послуги роблять українську промисловість неконкурентною

Тарифы на коммунальные услуги сейчас делают неконкурентной украинскую промышленность, они должны быть снижены. Об этом во время встречи с коллективом Никопольского завода ферросплавов заявил председатель партии "Відродження" Виктор Бондарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Бондарь отметил, что сегодня Никопольский завод ферросплавов является образцом украинской промышленности. Предприятие обеспечивает работой 6 тысяч человек и дает около 40% налоговых поступлений в бюджет города Никополь.

"Этот завод отчисляет в госбюджет 1,5 млрд гривен налогов ежегодно. Однако предприятие платит просто бешеные суммы государству за энергоносители - около 600 млн гривен в месяц, или 7 млрд гривен в год! Еще буквально четыре года назад суммы были в пять раз меньше. О чем это говорит? О бессистемности экономической политики государства, о том, что власть, по сути, берет в заложники, превращает в инструмент получения для себя политической выгоды. Нет никаких программ возрождения и поддержки промышленности, власть это не интересует", - заявил Бондарь.

Он напомнил, что в 2007-2010 годах возглавлял Днепропетровскую ОГА, и констатировал: с тех пор инфраструктура региона пришла в упадок.

"Я вижу, что из региона, который обеспечивает бюджет Украины валютой, налогами, а людей - рабочими местами, просто "выкачивают" деньги. При этом разрушается потенциал области. Уже пора вынести приговор власти, отправить этих государственников на незаслуженный отдых", - сказал он.

Как отметил председатель правления, генеральный директор ОАО "Никопольский завод ферросплавов", руководитель Днепропетровской областной организации партии "Відродження" Владимир Куцин, цены на энергоносители сегодня являются главной проблемой для производителя.

"Более 30% в себестоимости нашей продукции составляет доля платы за электроэнергию. Когда готовился закон об электроэнергетике, первая часть которого вступила в силу 1 января, нам обещали, что цены на энергоносители снизятся, поскольку будет рынок, и мы сможем покупать электроэнергию у разных поставщиков. К сожалению, этого не произошло. Наоборот: в январе электроэнергия для нас подорожала на 5% по сравнению с декабрем. Конечно, это очень большая нагрузка. У нас нет возможности поднимать цены на готовую продукцию - ее сложно будет реализовать. Поэтому делаем все для снижения себестоимости. Также, к сожалению, постоянный рост тарифов на коммунальные услуги делает очень проблематичным повышение заработной платы. Но мы стараемся держаться. Конечно, хотелось бы государственной поддержки. К сожалению, ее нет", - подчеркнул Куцин.