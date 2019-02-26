Бондар розповів про схеми влади для підкупу виборців

Бондар заявив, що влада вдається до масової скупки голосів українців

Украинская власть прибегает к массовой скупке голосов украинцев за счет госбюджета с помощью двух схем. Об этом во время выступления с парламентской трибуны заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь, сообщает пресс-служба политсилы.

По его словам, такими схемами являются выплата субсидий наличными и дополнительные пенсии для украинцев, причем в обоих случаях они будут осуществляться до 1 мая.

"Механизм первый: это субсидии наличными, или так называемая монетизация. Нам министр социальной политики прямо говорит, что это эксперимент на два месяца. Заметьте, предвыборных месяца! По сути, это попытка скупки голосов. Потому что с 1 мая выплата субсидий наличными приостанавливается, зато вырастут тарифы на газ на 20% и на электроэнергию – на 30%", – отметил Бондарь.

Второй схемой, по словам политика, являются дополнительные пенсии, которые также будут выплачиваться только в течение ближайших двух месяцев.

"В марте-апреле будет роздано по 1200 гривен украинским пенсионерам. Это прямая скупка голосов и фактическое глумление над пенсионерами, руками которых хотят продолжить абонемент действующей власти еще на пять лет. По сути, людям предлагают дать 1 гривню 30 копеек за каждый день пребывания этой власти на должностях в течение следующего срока. Впрочем, уже с 1 мая аттракцион щедрости закончится: для всех, у кого будет задолженность по оплате по тарифам на более 340 грн, – субсидии отменяются, и дополнительных пенсий не будет. Простите, но это цинизм", – отметил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".

Он отметил, что украинский парламент неоднократно играл решающую роль в сохранении стабильности, гарантии безопасности Украины и ее будущего.

"Сейчас перед парламентом вновь стоит вызов: либо мы сохраняем страну и наводим порядок, либо эта страна движется дальше по тому сценарию, по которому она жила 28 лет. 28 лет грабежа, 28 лет мародерства! Поэтому мы требуем поставить на голосование проект постановления, который поддержали лидеры большинства фракций, об отмене тарифов и проведении энергоаудита. Второе наше требование – вызвать в парламент министра соцполитики Андрея Реву, вице-премьера Павла Розенко, чтобы они объяснили, что это за схемы с раздачей денег через субсидии, через двухмесячные пенсии перед выборами", – заявил Бондарь.