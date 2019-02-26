Бондар розповів про схеми влади для підкупу виборців

Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

Бондар заявив, що влада вдається до масової скупки голосів українців

Українська влада вдається до масової скупки голосів українців за рахунок держбюджету з допомогою двох схем. Про це під час виступу з парламентської трибуни заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, повідомляє прес-служба політсили.

За його словами, такими схемами є виплата субсидій готівкою і додаткові пенсії для українців, причому в обох випадках вони будуть здійснюватися до 1 травня.

"Механізм перший: це субсидії готівкою, або так звана монетизація. Нам міністр соціальної політики прямо говорить, що це експеримент на два місяці. Зауважте, передвиборні місяці! По суті, це спроба скупки голосів. Тому що з 1 травня виплата субсидій готівкою призупиняється, зате зростуть тарифи на газ на 20% і на електроенергію – на 30%", – зазначив Бондар.

Другий схемою, за словами політика, є додаткові пенсії, які також будуть виплачуватися тільки протягом найближчих двох місяців.

"У березні-квітні буде роздано по 1200 гривень українським пенсіонерам. Це пряма скупка голосів і фактичне знущання над пенсіонерами, руками яких хочуть продовжити абонемент чинної влади ще на п'ять років. По суті, людям пропонують дати 1 гривню 30 копійок за кожен день перебування цієї влади на посадах протягом такого строку. Втім, вже з 1 травня атракціон щедрості закінчиться: для всіх, у кого буде заборгованість по оплаті за тарифами на 340 грн, – субсидії скасовуються, та додаткових пенсій не буде. Вибачте, але це цинізм", – зазначив співголова депутатської групи "Партія "Відродження".

Він зазначив, що український парламент неодноразово грав вирішальну роль у збереженні стабільності, гарантії безпеки України та її майбутнього.

"Зараз перед парламентом знову стоїть виклик: або ми збережемо країну і наводимо порядок, або ця країна рухається далі за тим сценарієм, за яким вона жила 28 років. 28 років грабежу, 28 років мародерства! Тому ми вимагаємо поставити на голосування проект постанови, який підтримали лідери більшості фракцій, про скасування тарифів і проведення енергоаудиту. Друга наша вимога – викликати до парламенту міністра соцполітики Андрія Реву, віце-прем'єра Павла Розенка, щоб вони пояснили, що це за схеми з роздачею грошей через субсидії, через двомісячні пенсії перед виборами", – заявив Бондар.