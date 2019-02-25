Бондар закликав Раду зупинити чергове підвищення тарифів

"Відродження" вимагає скасувати підвищення тарифів

Депутатская группа "Партия "Відродження" требует отменить повышение тарифов, запланированное с 1 мая 2019 года. Об этом во время выступления на заседании Согласительного совета руководителей фракций ВР заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь, сообщает пресс-служба политсилы.

В частности, он отметил, что в мае в очередной раз вырастут цены на газ и электроэнергию. Однако сегодня власть пытается отвлечь от ситуации внимание людей, считает Бондарь.

"Предлагают провести эксперимент и раздать субсидии "живыми" деньгами. В бюджете заложено на так называемую монетизацию субсидий только 20 млрд грн, и больше денег нет. Эти средства люди потратят на лекарства, продукты питания, а долги за коммунальные услуги и дальше будут увеличиваться. Только за последние месяцы долги за услуги ЖКХ выросли практически в два раза и составляют 56 млрд грн. То есть те 20 млрд плюс так называемое виртуальное увеличение пенсий будут подачкой перед выборами. Они, по сути, будут использованы за счет государства на подкуп избирателей", – отметил Бондарь.

Он добавил, что сразу после выборов миллионы граждан рискуют потерять субсидию, поскольку с мая вступают в силу новые правила правительства.

"Если у кого есть задолженность в 340 грн, то он теряет право на получение субсидии. Это говорит о том, что власть сознательно с 1 мая уменьшит количество субсидиантов. Также на май запланировано дальнейшее повышение тарифов: на 20% – на газ, и как следствие – на отопление. И еще на 30% поднимутся тарифы на электроэнергию!", – заявил политик.

Бондарь обратился к спикеру Верховной рады Андрею Парубию с требованием поставить на голосование проект постановления об отмене повышения тарифов, который был подписан лидерами депутатских фракций.

"Правительство знает и понимает, что это, по сути, является коррупционной схемой по подкупу избирателей. До 1 мая продержаться – а там как Бог даст. Поэтому, Андрей Владимирович, нельзя стоять в стороне. Я обращался в прошлый раз, перед голосованием по Конституции: надо ставить на голосование проект постановления, который подписали все лидеры фракций! Он предусматривает отмену повышения тарифов, проведения энергоаудита. И тогда мы сможем навести порядок. Нельзя об этом молчать! Тарифы сегодня съедают страну изнутри. Люди не способны их оплачивать. А то, что предлагает власть, я повторяю, – это схема скупки голосов", – подчеркнул сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".