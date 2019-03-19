Бондар закликав Кабмін відзвітувати про зростання витрат на діяльність в 12 разів

За даними Бондаря, витрати на утримання влади зросли в 3-12 разів

В 2019 році утримання Кабінету міністрів, Адміністрації президента та Верховної ради обійдеться українцям в 7,6 млрд гривень. Про це під час виступу з трибуни Верховної ради у вівторок заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, повідомляє прес-служба політсили.

За його словами, порівняно з 2014 роком, видатки на утримання влади зросли в 3-12 разів, на відміну від фінансування соціальної сфери та інших найважливіших статей бюджету.

"Вони знаходять сотні мільйонів на зарплати керівникам державних підприємств. Вони знаходять десятки мільйонів на рекламу діяльності уряду – борди, газети тощо. Вони знаходять гроші на багато інших речей, але тільки не на людей. За останні роки витрати на утримання АП виросли більш ніж в два рази і становлять 2,5 млрд гривень. Видатки на Верховну раду зросли в три рази – до майже 2 млрд гривень", – заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження".

Бондар зазначив, що "рекордсменом" по рівню збільшення витрат на власне утримання серед перерахованих органів державної влади є Кабінет міністрів.

"На утримання нашого "талановитого" уряду в цьому році передбачено 2 млрд гривень, що майже в сім разів перевищує витрати 2014 року. А за рахунок інших програм, які фінансуються для потреб уряду, витрати на його діяльність складуть 3 млрд гривень в 2019 році, тобто будуть збільшені в 12 разів. Це наочно демонструє, про кого перш за все вони дбають", – наголосив Бондар.

Народний депутат закликав парламент найближчим часом заслухати звіт уряду про його діяльність протягом останніх років.

"Я пропоную все ж таки повернутися до того, щоб заслухати повноцінний звіт Кабміну, звіт кожного міністра і в разі необхідності прийняти кадрові рішення. Більше того, я вважаю, що на виборах треба дати чесну відповідь, чи готові ми і далі утримувати всю цю армаду влади, згодні на таку політику в майбутньому", – додав співголова депутатської групи "Партія "Відродження".