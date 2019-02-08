Кандидат від "Відродження" Бондар підписав декларацію на захист свободи слова

Бондар зобов'язався захищати права журналістів

Глава партии "Відродження", кандидат в президенты Виктор Бондарь поддержал декларацию в защиту свободы слова во время выборов. Соответствующий документ политик подписал в эфире политического ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы

Как известно, подписантами декларации стали еще четверо кандидатов в президенты Украины – Юлия Тимошенко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко и Александр Шевченко.

Согласно содержанию декларации, Бондарь обязался гарантировать свободу слова в Украине и защищать права журналистов, бороться с безнаказанностью за атаки на медиа – как в избирательный период, так и по его завершении.

Декларация в защиту свободы слова разработана Национальным союзом журналистов Украины совместно с экспертами Международной федерации журналистов.

Документ содержит семь пунктов и предусматривает, что претенденты на высший пост в государстве берут на себя добровольные обязательства уважать свободу слова и самовыражения, не оказывать давление на журналистов и СМИ, не использовать силовые органы для преследования журналистов, публично отчитываться о расследовании правонарушений против работников СМИ и тому подобное.

"Я категорический противник любых запретов в отношении СМИ, я считаю, что свободные средства массовой информации – это индикатор демократической страны. Поэтому и сегодня придерживаюсь стандартов, изложенных в этой Декларации. Считаю, что если кому-то из политиков не нравится, что о нем или ней пишут СМИ, или он видит в журналистских материалах клевету, то всегда может отстоять свою позицию в суде. Любое другое вмешательство в работу медиа недопустимо", – заявил Бондарь.

Он добавил, что информационная политика в Украине и работа медиа может контролироваться государством только в случаях антиукраинской пропаганды и разжигания межнациональной розни.

"Для всего остального в нашем государстве должна гарантироваться свобода слова, право свободно выражать свое мнение, называть вещи своими именами. Журналисты должны иметь все условия для полноценного выполнения своей работы, иметь возможность получать полную информацию о политике любого уровня: от местного депутата до президента. Только в таком случае можно говорить о том, что Украина является демократическим государством. Поэтому я присоединился к декларации в защиту свободы слова, инициированной НСЖУ, чтобы гарантировать, что права журналистов в нашей стране будут защищены", – сказал Бондарь.

По данным Национального союза журналистов Украины, на данный момент декларацию подписали 11 кандидатов в президенты – Виктор Бондарь, Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Дмитрий Добродомов, Ольга Богомолец, Виталий Куприй, Игорь Смешко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Александр Шевченко.