Кандидат від "Відродження" Бондар підписав декларацію на захист свободи слова

Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

Бондар зобов'язався захищати права журналістів

Голова партії "Відродження", кандидат у президенти Віктор Бондар підтримав декларацію на захист свободи слова під час виборів. Відповідний документ політик підписав в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили

Як відомо, підписантами декларації стали ще четверо кандидатів у президенти України – Юлія Тимошенко, Андрій Садовий, Анатолій Гриценко та Олександр Шевченко.

За змістом декларації, Бондар зобов'язався гарантувати свободу слова в Україні та захищати права журналістів, боротися з безкарністю за атаки на медіа – як у виборчий період, так і після його завершення.

Декларація на захист свободи слова розроблена Національним союзом журналістів України спільно з експертами Міжнародної федерації журналістів.

Документ містить сім пунктів і передбачає, що претенденти на найвищу посаду в державі беруть на себе добровільні зобов'язання поважати свободу слова і самовираження, не чинити тиск на журналістів і ЗМІ, не використовувати силові органи для переслідування журналістів, публічно звітувати про розслідування правопорушень проти працівників ЗМІ тощо

"Я категоричний противник будь-яких заборон щодо ЗМІ, я вважаю, що вільні засоби масової інформації – це індикатор демократичної країни. Тому і сьогодні дотримуюся стандартів, викладених у цій Декларації. Вважаю, що якщо комусь з політиків не подобається, що про нього або неї пишуть ЗМІ, чи він бачить в журналістських матеріалах наклеп, то завжди може відстояти свою позицію в суді. Будь-яке інше втручання в роботу медіа неприпустимо", – заявив Бондар.

Він додав, що інформаційна політика в Україні та робота медіа може контролюватися державою тільки у випадках антиукраїнської пропаганди і розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

"Для всього іншого в нашій державі повинна гарантуватися свобода слова, право вільно висловлювати свою думку, називати речі своїми іменами. Журналісти повинні мати всі умови для повноцінного виконання своєї роботи, мати можливість отримувати повну інформацію про політику будь-якого рівня: від місцевого депутата до президента. Тільки в такому випадку можна говорити про те, що Україна є демократичною державою. Тому я приєднався до декларації на захист свободи слова, ініційованої НСЖУ, щоб гарантувати, що права журналістів у нашій країні будуть захищені", – сказав Бондар.

За даними Національного союзу журналістів України, на даний момент декларацію підписали 11 кандидатів у президенти – Віктор Бондар, Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Валентин Наливайченко, Дмитро Добродомов, Ольга Богомолець, Віталій Купрій, Ігор Смєшко, Андрій Садовий, Анатолій Гриценко, Олександр Шевченко.