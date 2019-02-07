Бондар: після перейменування Дніпропетровської області люди не стануть жити краще

Фото: Віктор Бондар (прес-служба)

Бондар зазначив, що сьогодні потрібно ставити на порядок денний економічні питання, а не ідеологічні

Перейменування Дніпропетровської області на Січеславську - це продовження "вистави в театрі абсурду", яку вже давно розігрує українська влада. Про це заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Бондар, коментуючи голосування Верховною радою проекту постанови №9310-1 щодо перейменування Дніпропетровської області, зазначив, що у такий спосіб увагу людей намагаються відволікти від катастрофічної ситуації в економіці країни. За словами політика, він не підтримав цю законодавчу ініціативу, оскільки вважає, що сьогодні насамперед потрібно ставити на порядок денний економічні питання, а не ідеологічні.

"Коли переважна більшість населення області думає, де взяти гроші на прожиття і як оплатити здирницькі тарифи на комунальні послуги, перейменування їх хвилює менш за все. Людям байдуже, як називатиметься їх область, бо з новою назвою не з’являться додаткові робочі місця. Тому це просто чергова тема для порожніх балачок", - заявив він.

На думку Бондаря, після перейменування Дніпропетровської області на Січеславську мешканці Дніпра та регіону не стануть жити краще, якщо не будуть вирішені гострі соціально-економічні проблеми - як на місцевому рівні, так і ті, що турбують громадян усієї країни.

"Чи будуть знижені тарифи на комунальні послуги? Чи з’явиться у людей робота? Чи збудують нарешті дороги в регіоні? Запитайте у дніпровців, і вони вам підтвердять: саме ці питання цікавлять їх насамперед. Треба говорити про те, як повернути містам регіону статус промислових, як заохотити жителів залишатися на батьківщині, а не виїжджати за кордон у пошуках роботи і кращого життя. Ось що сьогодні є найважливішим", - вважає Бондар.

Поки що, як зазначив народний депутат, Дніпропетровська область носить звичну назву, оскільки наразі постанова про перейменування скерована на експертизу до Конституційного суду. Лише після висновку КСУ рішення остаточно ухвалюватиметься у Верховній раді, для чого знадобиться 300 голосів парламентарів.

Але до того часу настрої парламенту можуть змінитися, прогнозує голова "Відродження", тож під час остаточного перейменування достатньої кількості голосів може забракнути.