Бондар: Кабмін хоче витратити 25 млн гривень з держбюджету на піар і рекламу

Бондар розповів про медійні плани Гройсмана

Український уряд планує витратити майже 25 млн гривень бюджетних коштів на зовнішню рекламу, публікації в ЗМІ та рекламу на телеканалі BBC.World. Про це під час виступу на погоджувальній раді керівників фракцій 18 березня заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, повідомляє прес-служба політсили.

За словами Бондаря, медійна кампанія має на меті рекламувати досягнення "уряду Гройсмана" у питанні проведення реформ в Україні, а також покращення інвестиційного клімату.

Він зазначив, що відкриті торги для визначення виконавців цих робіт за рахунок державного бюджету були проведені протягом січня-лютого. Загалом секретаріат Кабміну оголосив три тендери.

"Проведені тендери, за результатами яких будуть витрачені, наприклад, 13,5 млн грн. на три тисячі бордів по всій країні. В документації так і зазначено, що зовнішня реклама буде використана для донесення інформації населенню про хід реформ уряду, досягнень уряду у цій сфері, тощо. Борди з так званими досягненнями пана Гройсмана будуть розміщені у 23 регіонах України. В першу чергу у всіх обласних центрах. Далі, ще 3,1 млн грн підуть на оплату рекламних матеріалів у 44 газетах, журналах, і 51 Інтернет-виданнях по всій країні. Переважно це регіональні ЗМІ. Планується, що буде проведено 7 хвиль публікацій про велику реформаторської діяльності уряду і особисто прем'єр-міністра", – повідомив Бондар.

Найцікавішим з тендерів, як зазначив політик, є замовлення урядом рекламних матеріалів про діяльність українського уряду на суму 2,75 млн гривень на телеканалі BBC.World в країнах мовлення Європи та Північної Америки.

"У мене питання, хлопці, кому ви хочете в Північній Америці розповісти про свої великі досягнення. Мамі Андрія Коболєва? Так вона не сумнівається – вона по 8 млн доларів отримує в рік від вашої діяльності. Кому ви хочете розповісти про свої реформаторські досягнення? У США чи Європі? Ви розкажіть тут, в Україні, і покажіть, а не витрачайте наші кошти на це. Піар-кампанія замовлена так, щоб її початок відбувся відразу після президентських виборів і тривала до парламентських виборів. По суті, за рахунок бюджету, за рахунок податків, які ми з вами платимо, сьогодні прем'єр-міністр готує свою партію, починає готуватися до парламентських виборів", – підкреслив співголова депутатської групи "Партія "Відродження".

Він додав, що за кошти, які український уряд витратить на рекламу, могли б бути спрямовані на соціальну сферу та інші потреби бюджету.

"На забезпечення житлом переселенців в держбюджеті виділено в 2,5 рази менше, ніж на власний піар уряду. За ці гроші ви повинні забезпечити студентам весь пільговий проїзд по Україні. Або виплатити додаткові зарплати майже 3 тисяч лікарів. Або 6,5 тисяч українців отримали б додаткову середню пенсію. Ось підсумок, який би люди відчули і дійсно схвалили б. Але за наші гроші, за гроші сплачених податків, робити собі рекламну компанію напередодні парламентських виборів", – зазначив Бондар.