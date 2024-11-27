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Бомбардир "Шахтера" хладнокровно завершил контратаку в Лиге чемпионов: видео

Эйндховен, Среда 27 ноября 2024 22:28
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Бомбардир "Шахтера" хладнокровно завершил контратаку в Лиге чемпионов: видео Фото: Даниил Сикан открыл счет в противостоянии (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан оформил первый мяч в противостоянии с нидерландским ПСВ в 5-м туре основного раунда Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

"Горняки" повели в счете на 8-й минуте. Ризнык бросил мяч Конопле на правый фланг, а тот на чужой половине сыграл в стенку с Зубковым и прострелил в центр штрафной. Там Сикан сыграл на опережение и отправил мяч в дальний угол.

Видео гола Сикана:

"Шахтер" удвоил преимущество перед перерывом. Конопля отобрал мяч на правом фланге атаки и сыграл на Зубкова. Вингер украинского гранда искусно положил мяч в дальний угол ворот.

Видео гола Зубкова:

"Шахтер" в Лиге чемпионов 2024/25

Команда Пушича стартовала в турнире нулевой ничьей против итальянской "Болоньи". В том поединке Судаков не реализовал одиннадцатиметровый в дебюте встречи.

Далее "горняки" потерпели два поражения. "Аталанте" из Бергамо "Шахтер" проиграл номинально домашний матч (0:3). В свою очередь лондонскому "Арсеналу" подопечные Пушича минимально уступили на выезде.

В 4-м туре "Шахтер" отпраздновал первую победу. В волевом стиле "горняки" разобрались со швейцарским "Янг Бойз" (2:1). Забитыми мячами в составе чемпиона Украины отличились Зубков и Судаков.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию ПСВ образца сезона 2024/25.

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