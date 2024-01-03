Бомба замедленного действия. Как коррупция мешает развитию Украины на примере Укрпатента

Несовершенство законодательства, непрозрачность государственного учреждения и откровенные нарушения закона топ-руководителями приводят к потерям сотен миллионов гривен и мешают развитию целой индустрии. Как это возможно, РБК-Украина разбиралось на кейсе Укрпатента.

Укрпатент – распространенное неофициальное название государственного предприятия "Украинский институт интеллектуальной собственности" (УИИС).

Он был основан в 2000 году и является частью Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Главная задача Укрпатента – проводить экспертизу объектов промышленной собственности. Проще говоря, проверять на уникальность разнообразные изобретения, модели, товары и товарные знаки как украинских производителей, так и простых граждан.

Если объект отвечает требованиям оригинальности, Укрпатент на основе заявки регистрирует и выдает патент. Это подтверждение интеллектуальной собственности автора изобретения или, например, компании — своего бренда.

На первый взгляд, кажется, что деятельность такого учреждения достаточно очевидна, и в нем немного коррупционных рисков. Но, как оказалось, и здесь можно придумать немало схем незаконного обогащения.

Непрозрачность монополиста

Одна из ключевых ценностей Укрпатента – база данных. В нем зарегистрированы тысячи патентов. Если вы хотите подать заявку на авторские права, следует прежде всего обратиться в эту базу. В ней можно проверить, а не опередил ли вас кто-нибудь с похожей идеей. Иначе вы можете потратить немало времени и денег, чтобы после инспекции УИИС получить отказ, потому что аналогичное произведение интеллектуальной собственности уже существует.

Вроде бы все просто. Похожие базы есть по всему миру. Например, на сайте EUIPO, Европейского агентства интеллектуальной собственности, можно проверить торговые марки по названию, дате, владельцам и т.д. И все — бесплатно и в считанные минуты.

У Украины долго были другие правила. В бесплатном поиске можно было проверить многое, но — не названия и логотипы. Но если оплатить официальный сбор, работники УИИС выдадут результаты поиска из скрытой части базы. Абсурдность ситуации спасала только относительно небольшую стоимость услуги.

В 2015 году ситуация поменялась, Укрпатент открыл базу. Но — по маркам, зарегистрированным с апреля 2006 года. А для проверки более ранних патентов все равно нужно платить. Это нововведение полезно, например, для мониторинга заявок конкурентов или попыток неправомерной регистрации.

В марте 2021 года УИИС закрыл доступ к торговым маркам, по которым не отправлено уведомление об установленной дате представления. Это привело к проблемам у коммерческих компаний, предоставляющих услуги поиска тождественных и схожих обозначений. Им пришлось либо готовить неполные отчеты (что лишало их смысла), либо платить за услуги Укрпатента (что приводило к излишнему удорожанию).

В октябре 2022 г. даже Антимонопольный комитет Украины обратил внимание на нарушение законов о защите экономической конкуренции и рекомендовал открыть указанную часть базы. Ведь все это очевидно не способствовало развитию украинского рынка интеллектуальных прав и инновациям бизнеса.

Возможности для коррупционных схем

В 2020 году эксперт ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" в 2003-2019 годах Георгий Цымбалюк рассказал о коррупции в Укрпатенте. В его блоге было много описания коррупции в государственном учреждении, но интересна одна деталь. Журналисты КВУ подняли отчеты УИИC за I квартал 2020 года о количестве заявок и доходах предприятия.

Получилось, что указанные цифры реальны, если заявки шли только по одной услуге ("Предоставление практических рекомендаций по составлению заявочных материалов"). Но ведь в большинстве случаев при подаче запроса требуются и дополнительные услуги. Поэтому доходы должны быть выше — эксперт оценивал его в 5-6 раз больше.

Журналисты подали запрос в Минэкономики по поводу ситуации и получили ответ: в свое время независимый аудит не нашел нарушений. Правда, аудитора Укрпатента выбирало само руководство Укрпатента. Да и сам аудитор, по данным издания "Наші гроші", связан с главой СБУ времен Януковича.

Но только этим коррупционные риски в УИИC не ограничивались. Например, было немало неоднозначных ситуаций, касающихся упомянутых тождественных и смежных обозначений.

Часто на рынке есть конкуренты с похожими названиями, логотипами или дизайном упаковки. Иногда так случается случайно, иногда — это сознательная политика, когда одни компании пытаются походить на успешные бренды. В этом случае УИИС может определить, кому принадлежит торговая марка, а кто должен изменить брендинг.

Однако нередко решения Укрпатента были сомнительными и приводили к судебным искам. Например, так было с названиями лекарства Корвалол-Дарница, мороженого Каштан и красной лентой на тортах Roshen.

Сегодня в Укрпатенте новые руководители. Но след от прошлых тянется и поныне. Например, по нашим данным, недавно в одном из правоохранительных органов проводился допрос представителей ГП УИИC и львовской ІТ-компании, которая с 2002 года использует на рынке название N-iX. На сегодня открыто уголовное производство по возможному преступлению в вопросах регистрации этой торговой марки, почти тождественной другой, более старой и уже зарегистрированной. Эта потенциально противоправная регистрация состоялась летом 2022 года, еще при прежнем руководстве Укрпатента.

Связь с реальностью

Правоохранительные органы не в первый раз обращают внимание на УИИC. Год назад в Государственном бюро расследований разоблачили гендиректора Укрпатента Андрея Кудина, который с и.о. госсекретаря Минэкономики Олесей Савчук, главным бухгалтером УИИС Еленой Силкой и директором фонда "Дыхание милосердия" Андреем Черным завладели 250 млн гривен.

По версии ГБР, Андрей Кудин в июне 2022 года оформил перечисление средств на счета БФ для закупки бронежилетов для ВСУ, но деньги обналичили из-за фиктивных компаний. Броников никто так и не увидел. Всем причастным, кроме Кудина, еще в ноябре 2022 было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК. А Кудина в июле 2023 года решением Высшего антикоррупционного суда арестовали, но заочно. Ведь руководитель Укрпатента еще летом 2022 выехал за пределы Украины. Правомерность его пересечения границы – отдельный вопрос.

Если погрузиться в биографию Кудина, многое становится понятнее. Был и преподавателем в вузах, и топ-руководителем компаний, и госчиновником (в том числе директором Института инновационных технологий и содержания образования МОН). Пока в 2015 году не возглавил Укрпатент.

Андрей Кудин (фото: Укрпатент)

Интересно, что в 2017 году Игорь Луценко выяснил: диплома о высшем образовании Кудина в НТУ ХПИ, который он представил на этом посту, не существует. А в 2019 году Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, уволил Кудина из-за многочисленных жалоб на низкие показатели работы УИИC, затягивания рассмотрения заявок и отток кадров из-за невысокой зарплаты.

Летом 2020 года, благодаря решению Печерского районного суда г. Киева, Андрей Кудин восстановился в должности. Причина – процедурные ошибки при увольнении. В частности, в приказе не был указан пункт контракта, который нарушил руководитель Укрпатента.

Дальше – больше. Во-первых, в УИИC прошли сокращения. По данным народного депутата Тараса Тарасенко, за полгода ушли 10% экспертов. Критики Кудина рассказали о преследованиях со стороны правоохранительных органов. Во-вторых, Кудин фактически заблокировал реформу Укрпатента.

Как известно, летом 2020 года Верховная рада приняла законопроект №2255. Проект предусматривал создание Национального органа интеллектуальной собственности, который бы заменил УИИC и был бы прозрачным по принципу единого окна. Куратором реформы был Руслан Стефанчук, спикер ВР. Но руководитель Укрпатента тормозил конкурс на должность председателя НОИС (даже ходил в больничный на 2 месяца), остановил формирование Наблюдательного совета, а в Апелляционную палату УИИC, которая рассматривает жалобы на действия этого органа. Кстати, зарплата Кудина в 2020 году превысила 2,1 млн. грн., а в январе 2021 года он еще и получил премию в 956 тысяч.

В конце концов, реформа двинулась с места. В октябре 2022 года Кабмин объявил о создании Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций/

По западному образцу, его называют IP-офисом, от Intellectual Property. Это одно из требований к членству в ЕС. Этот орган убрал многие функции Укрпатента и НОИС и упростил регистрацию авторских прав.

В целом, понятно, что это не единичная история. Впрочем, Укрпатент является важным, но не очень заметным для общества институтом. Однако нарушения, которые происходили здесь годами, будут возвращаться с негативными последствиями для Украины тоже годами.