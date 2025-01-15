Болезненный компромисс. Почему Израиль и ХАМАС заключили соглашение и какими будут его последствия

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Израиль и террористическая организация ХАМАС заключили соглашение об обмене заложниками и прекращении огня. Это соглашение дает шанс на завершение 15-месячного завершения конфликта, который начался с террористического нападения ХАМАС на Израиль, а продолжился наземной операцией израильтян в Секторе Газа в ответ на агрессию.

В чем суть соглашения

Соглашение предусматривает несколько этапов. Первый продлится 42 дня. ХАМАС должен освободить 33 заложников: детей, женщин, стариков и больных. На 16-й день после начала действия соглашения и при условии освобождения первой группы Израиль начнет переговоры по второй фазе – об освобождении остальных пленных мужчин призывного возраста.

В обмен на заложников израильская армия постепенно будет отведена из большей части Сектора Газа. Израиль также освободит ряд боевиков, которые сейчас находятся в израильских тюрьмах. В дальнейшем предполагается возвращение тел заложников, а также создание плана строительства и новой структуры управления для Сектора Газа. Подробнее о соглашении читайте по ссылке на РБК-Украина.

С чего начался конфликт между ХАМАС и Израилем

Террористическая группировка ХАМАС захватила власть в Секторе Газа в 2007 году, в результате де-факто гражданской войны на территориях, подконтрольных палестинской администрации.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил террористическое нападение на Израиль, в результате которого были убиты более 1200 человек и захвачены сотни заложников.

В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в Секторе Газа. В ходе боевых действий боевики понесли ощутимые потери. В частности, были уничтожены их наиболее боеспособные подразделения, военная техника и инфраструктура. Был уничтожен целый ряд главарей организации, в том числе и главный лидер Яхья Синвар.

Параллельно с началом военной операции Израиль начали атаковать Иран и его союзники, якобы выражая солидарность с ХАМАС.

Хуситы из Йемена и "Хезболла" из Ливана начали ракетные обстрелы территории Израиля. В ответ Израиль наносил авиаудары, а также в сентябре-ноябре прошлого года провел военную операцию на юге Ливана против "Хезболлы".

В течение всего этого времени в столице Катара Дохе проходили переговоры о перемирии и обмене оставшимися заложниками. Несколько раз появлялись сообщения, что соглашение будет вот-вот достигнуто. Однако раз за разом договоренности срывались.

Как долго продержится соглашение

Прогресс в переговорах стал возможным из-за уменьшения поддержки ХАМАСа извне, которую обеспечивал Иран через сеть своих союзников, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильских чиновников. В частности, речь идет о падении проирански настроенного режима Асада в Сирии и военном разгроме группировки "Хезболла" в Ливане, осуществленном израильской армией. Сам ХАМАС также понес ощутимые потери в ходе боев с Армией обороны Израиля в Секторе Газа.

Еще один фактор, который обеспечил продвижение в переговорах – это давление на ХАМАС и Израиль со стороны избранного президента США Дональда Трампа. И похоже, это не совсем то, на что надеялся Нетаньяху, делая ставку на Трампа в ходе президентских выборов в США.

Израиль работал как с представителем Байдена Бреттом Макгерком, который покидает пост, так и с будущим представителем Трампа Стивом Уиткоффом. Как сообщили израильским медиа два арабских источника, представитель Трампа за одну встречу сделал больше, чтобы склонить Нетаньяху, чем Джо Байден за целый год.

"С этим соглашением моя команда национальной безопасности, благодаря усилиям специального посланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, продолжит тесно сотрудничать с Израилем и нашими союзниками, чтобы убедиться, что Газа НИКОГДА снова не станет убежищем для террористов",– написал Трамп в соцсети Truth Social.

Очевидно, что сейчас фактор США, которые различными средствами будут заставлять стороны соблюдать соглашение, остается ключевым и в ближайшие месяцы команда Трампа будет иметь возможности влиять на Израиль и ХАМАС.

Но в долгосрочной перспективе, при условии сохранения ХАМАС у власти, угроза для Израиля не исчезает. Предыдущий опыт показывает, что террористы раз в несколько лет атаковали Израиль, получали ответный удар разного уровня интенсивности, а после перемирия привлекали новые донорские средства от спонсоров со всего Ближнего Востока и восстанавливали свой потенциал. Такой сценарий можно было наблюдать в 2008, 2012, 2018, 2021 и наконец в 2023 годах.

Как отмечает The Wall Street Journal, новый лидер ХАМАС Мохаммед Синвар активно работает над восстановлением возможностей ХАМАС. В частности, он делает ставку на вербовку нового поколения боевиков. Кроме того, в Секторе Газа оказалось большое количество израильских неразорвавшихся снарядов, которые могут быть превращены в фугасы.

Восприятие внутри Израиля

После согласования переговорщиками соглашение еще должно одобрить правительство Израиля. Однако его условия уже вызвали недовольство со стороны ультраправых союзников премьер-министра Беньямина Нетаньяху по коалиции.

Свой протест уже выразил министр финансов Израиля, лидер партии "Мафдал - Религиозный Сионизм" Бецалель Смотрич, назвав соглашение "катастрофой для национальной безопасности Израиля".

Резко против соглашения также министр внутренней безопасности, праворадикал Итамар Бен-Гвир от партии "Еврейская мощность". Среди прочего, он пригрозил уйти в отставку.

"Этот шаг является нашим единственным шансом предотвратить выполнение (соглашения) и предотвратить капитуляцию Израиля перед ХАМАС после более чем года кровавой войны", – написал Бен-Гвир в соцсети X.

По сообщению Haaretz, Нетаньяху пытается убедить обоих министров поддержать соглашение и оставаться в коалиции. Шансы на это достаточно велики, но пока что Смотрич не дал четкого ответа. Среди прочего, этому способствуют туманные перспективы обоих ультраправых политиков в случае досрочных выборов. Ставки достаточно высоки – ведь развал коалиции с высокой вероятностью приведет к потере Нетаньяху своего премьерского кресла, что в свою очередь актуализирует вопрос уголовных обвинений против нынешнего главы израильского правительства. Зато отказ Нетаньяху от сделки – это гарантия резкой реакции со стороны Трампа, который на днях официально займет президентское кресло.

Так же 13 января один из самых авторитетных религиозных лидеров Израиля, раввин Дов Лиор призвал выйти на акции протеста в знак несогласия с заключением соглашения. Уличные протесты действительно начались, но и за соглашение, и против. При этом за соглашение на митинги вышли тысячи, против – сотни.

Так что в итоге, соглашение с ХАМАС, даже в случае его выполнения, вполне может создать Израилю новые проблемы, прежде всего обострение противоречий внутри израильского общества (и так находящегося в хроническом стрессе), а также спровоцировать новый этап политического хаоса. Однако, очевидно, давлению со стороны грядущей американской администрации Трампа было трудно сопротивляться. Будущий лидер США, который, очевидно, не сможет выполнить свое обещание о "мире за 24 часа" для Украины, однозначно постарается начать каденцию хотя бы с другой внешнеполитической победы.