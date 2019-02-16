Болтон повідомив, що венесуельські генерали ведуть таємні переговори з опозицією

Болтон повідомив про таємні переговори венесуельських генералів з опозицією

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что венесуэльские генералы втайне от Николаса Мадуро ведут переговоры с оппозицией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Пока на сторону оппозиции перешли несколько высокопоставленных военных, в том числе генерал ВВС. Как сообщается, члены командования Вооруженных сил Венесуэлы проводят переговоры с республиканской оппозицией втайне от Николаса Мадуро.

"Ключевые политики и генералы, поддерживающие Мадуро, ведут постоянные переговоры с оппозицией. Президент Мадуро не замечает этого, это происходит неявно, однако они ведут переговоры", - сказал Болтон.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки (США) направят еще одну партию гуманитарной помощи Венесуэле.

Гумпомощь будет направлена 16 февраля в колумбийский город Кукута на границе с Венесуэлой. В общей сложности США отправят 250 тонн гуманитарной помощи, которая включает в себя продуктовые и гигиенические наборы.