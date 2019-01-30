Болтон закликає банкірів і трейдерів не заключати угод з Венесуелою

За словами Болтона, "США готові приймати нові кроки щодо ситуації у Венесуелі"

Банкирам, брокерам, трейдерам, посредникам и бизнесменам не стоит проводить операции с венесуэльскими товарами, золотом или нефтью. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Болтона.

По словам Болтона, "США готовы принимать новые шаги относительно ситуации в Венесуэле".

"Не торгуйте золотом, нефтью или другими венесуэльскими товарами, которые мафия Мадуро крадет у народа Венесуэлы", - написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером оппозиции Венесуэлы и спикером Национальной ассамблеи Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны.

В ходе беседы стороны договорились поддерживать связь на фоне новых запланированных акций протеста и восстанавливать отношения. По словам Сандерс, Трамп поговорил с Гуайдо, чтобы показать свою решительную поддержку борьбы за восстановление демократии.

Кроме того, Дональд Трамп призвал граждан США воздержаться от поездок в Венесуэлу в виду массовых протестов в стране.

Добавим, в ходе протестов против президента Венесуэлы Николаса Мадуро были задержаны 850 человек, погибли 40 человек. Из погибших 26 были застрелены проправительственными силами, еще пятеро убиты во время обысков домов, 11 человек стали жертвами грабителей.