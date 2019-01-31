Болтон запропонував Мадуро покинути Венесуелу

Болтон порадив президенту Венесуели скористатися запропонованою амністією

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро воспользоваться предложенной амнистией, которую может объявить провозгласивший себя главой страны Хуан Гуайдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение, опубликованное в Twitter.

"Я желаю Николасу Мадуро и его главным советникам долгой и тихой жизни после отставки на хорошем пляже где-нибудь подальше от Венесуэлы", - написал он.

Напомним, сегодня депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы признать оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо законным временным президентом страны. За признание экс-председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы законным лидером страны проголосовали 439 парламентариев, "против" высказались 104 человека. Еще 88 человек воздержались от голосования.

Ранее президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Хуаном Гуайдо.

В ходе беседы стороны договорились поддерживать связь на фоне новых запланированных акций протеста и восстанавливать отношения. Трамп поговорил с Гуайдо, чтобы показать свою решительную поддержку борьбы за восстановление демократии.