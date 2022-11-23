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Болсонару оспаривает результат выборов президента Бразилии, которые он проиграл - СМИ

Фото: президент Бразилии Жаир Болсонару (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент Бразилии Жаир Болсонару обжаловал результаты выборов, которые он проиграл в прошлом месяце Луису Инасио Луле да Силве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters

Издание пишет, что в жалобе Болсонара отмечает, что некоторые голоса должны быть "признаны недействительными".

"В старых моделях машин для голосования были признаки серьезных сбоев, которые порождают неопределенность и делают невозможным проверку полученных результатов", - говорится в жалобе.

Однако жалоба не прогнозирует успеха, потому что победа Лулы да Силвы была признана Высшим избирательным судом страны и международным сообществом.

"Бразильская партия социал-демократии, традиционный соперник Болсонара и его политической силы, назвала жалобу "бессмысленной", написав, что ей будут сопротивляться "институты, международное сообщество и бразильское общество", - пишет издание.

Тем не менее, журналисты отмечают, что такая ситуация может придать новые силы протестному движению, которое отказывается признавать результаты выборов.

Отметим, что Болсонару официально еще не признал своего поражения, но уполномочило правительство начать процедуру передачи полномочий.

Напомним, что в Бразилии 31 октября завершились выборы президента. Победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.

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Бразилия