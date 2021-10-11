До "Великого будівництва" включать ще низку закладів освіти в Кривому Розі, - Корявченков

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови криворізького осередку "Слуги народу", голови підкомітету Верховної ради з питань автомобільних доріг і дорожнього господарства, народного депутата Юрія Корявченкова.

"На етапі погодження наразі перебуває включення до Програми низки закладів освіти, які також будуть капітально відремонтовані. Вже можемо сказати, що капітально буде відремонтовано школу №89", - заявив Юрій Корявченков.

Він нагадав, що в рамках реалізації Програми Президента України «Велике будівництво» відбувається масштабне та безпрецедентне оновлення у громадах по всім напрямкам: будівництво та капітальний ремонт доріг, оновлення об’єктів освітньої, спортивної, медичної сфери.

"Приїжджаючи до Кривого Рогу, ми бачимо, як за сприянням Центральної влади, в рамках програми "Велике будівництво", коштом державного та обласного бюджету втілюються такі масштабні проекти як реконструкція головної спортивної арени міста стадіона "Металург", на фінальній стадії реконструкції стадіон "Спартак", розпочинається будівництво нового плавального басейну. В планах й ремонти медичних закладів. Не так давно, вся Україна побачила до якого стану доведена найбільша лікарня міста, яку серед криворіжців називають "тисячка". Так от її також внесено до програми президента. Вже можна ознайомитись з макетами архітекторів", - відзначив Корявченков.