До "Великого будівництва" включать ще низку закладів освіти в Кривому Розі, - Корявченков

В рамках програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" можуть відремонтувати ще низку закладів освіти в Кривому Розі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови криворізького осередку "Слуги народу", голови підкомітету Верховної ради з питань автомобільних доріг і дорожнього господарства, народного депутата Юрія Корявченкова.
"На етапі погодження наразі перебуває включення до Програми низки закладів освіти, які також будуть капітально відремонтовані. Вже можемо сказати, що капітально буде відремонтовано школу №89", - заявив Юрій Корявченков.
Він нагадав, що в рамках реалізації Програми Президента України «Велике будівництво» відбувається масштабне та безпрецедентне оновлення у громадах по всім напрямкам: будівництво та капітальний ремонт доріг, оновлення об’єктів освітньої, спортивної, медичної сфери.
"Приїжджаючи до Кривого Рогу, ми бачимо, як за сприянням Центральної влади, в рамках програми "Велике будівництво", коштом державного та обласного бюджету втілюються такі масштабні проекти як реконструкція головної спортивної арени міста стадіона "Металург", на фінальній стадії реконструкції стадіон "Спартак", розпочинається будівництво нового плавального басейну. В планах й ремонти медичних закладів. Не так давно, вся Україна побачила до якого стану доведена найбільша лікарня міста, яку серед криворіжців називають "тисячка". Так от її також внесено до програми президента. Вже можна ознайомитись з макетами архітекторів", - відзначив Корявченков.
Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Юрій Корявченков заявляв, що на "Велике будівництво" чекає головне випробування - на надійність. Нардеп також закликав колег по профільному підкомітету підключитися до ініціативи за якість при будівництві доріг в Україні, а громадян - повідомляти про порушення технології будівництва, підміну матеріалів або використання будматеріалів незаконного походження. "Нам необхідно підвищити якість дорожнього будівництва - тут і зараз. Переробляти й ремонтувати побудоване з порушеннями або з неякісних матеріалів - буде коштувати в десятки разів дорожче, ніж проконтролювати сьогодні … Обов'язок кожного депутата, кожного постачальника, інженера і будівельника сьогодні: проконтролювати, щоб ремонт доріг був якісним. Тому що відповідальність за проект - на президенті і його команді", - заявляв Юрій Корявченков.