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Великий бізнес має підтвердити європейський вибір України, - SCM

Фото: Наталія Ємченко (прес-служба SCM)
Автор: Артем Горовенко

Бізнес повинен підтвердити європейський вектор розвитку країни і зробити все можливе для швидкої та успішної інтеграції української економіки в єдиний європейський простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталію Ємченко в інтерв'ю "Україна24".

"Одним з елементів і ознак перемоги буде інтеграція України в Європейський Союз. Це означатиме, що українська економіка повинна трансформуватися, повинна прийняти і провести всередині себе реформи. А український бізнес повинен підтвердити, що підтримує інтеграцію українських ринків з європейськими", - повідомила Ємченко.

Вона підкреслила, що компанія SCM як найбільший національний інвестор, і її власник Рінат Ахметов як найбільший національний інвестор, однозначно підтверджує і підтримує європейський вектор розвитку України.

"Ми абсолютно точно готові конкурувати на європейських ринках. Ми вже це робимо. Ми абсолютно точно готові змінювати себе, інвестувати в наші підприємства тощо, продовжувати інвестувати, для того, щоб відповідати європейським правилам і стандартам. І ми абсолютно точно готові підтримувати всередині України необхідні реформи", - зазначила Ємченко.

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