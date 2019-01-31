Більшість українців впевнені в перемозі Тимошенко, - опитування

23% опитаних вважають, що наступним президентом буде Тимошенко

Уже 23% украинцев считают, что следующим президентом будет Юлия Тимошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в январе 2019 года.

В частности, 23% опрошенных считают, что следующим президентом будет Тимошенко. В победу Петра Порошенко верят 16,3%, Владимира Зеленского – 10,3%. В победу Тимошенко верят практически во всех макрорегионах страны за исключением Галичины и Киева.

Отметим, согласно результатам, почти 70% опрошенных считают, что стране нужны радикальные изменения. Лишь 12% убеждены, что пусть все остается так, как есть сегодня, а 14% – выступают за возвращение в прошлое.

Запрос на радикальные изменения относительно высокий (около 70%) в большинстве областей. Относительно меньший запрос на перемены на Востоке (62%) и Донбассе (52%). В последнем макрорегионе четверть опрошенных ностальгируют по прошлому, а каждый пятый – не хочет изменений, поскольку ожидает от них ухудшения.

Аудитория - население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 6000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%. Сроки проведения исследования: 16-24 января 2019 г.