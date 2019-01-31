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Більшість українців впевнені в перемозі Тимошенко, - опитування

Новини » Вибори 2019    31.01.2019 - 13:56
Більшість українців впевнені в перемозі Тимошенко, - опитування
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

23% опитаних вважають, що наступним президентом буде Тимошенко

Вже 23% українців вважають, що наступним президентом буде Юлія Тимошенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в січні 2019 року.

Зокрема, 23% опитаних вважають, що наступним президентом буде Тимошенко. У перемогу Петра Порошенка вірять 16,3%, Володимира Зеленського – 10,3%. У перемогу Тимошенко вірять практично у всіх макрорегіонах країни за винятком Галичини та Києва.

Зазначимо, відповідно до результатів, майже 70% опитаних вважають, що країні потрібні радикальні зміни. Лише 12% переконані, що нехай усе залишається так, як є сьогодні, а 14% – виступають за повернення у минуле.

Запит на радикальні зміни відносно високий (близько 70%) у більшості областей.  Відносно менший запит на зміни на Сході (62%) та Донбасі (52%). В останньому макрорегіоні чверть опитаних ностальгують за минулим, а кожен п’ятий – не хоче змін, оскільки очікує від них погіршення. 

Аудиторія опитування - населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 6000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'юю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,3%. Терміни проведення дослідження: 16-24 січня 2019 р.

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