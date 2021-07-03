Більшість українців дивляться Євро-2020, а третина вірять у перемогу збірної України в турнірі

Більше половини українців (54%) дивляться матчі Євро-2020. При цьому 14% респондентів дивляться всі ігри, 40% - окремі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Більше третини опитаних (36%) вірять у те, що чемпіоном Європи стане Україна. Ще 18% переконані, що це буде Англія, 15% - Італія, 10% - Іспанія, 7% - Бельгія, 2% - Данія, по 1% - Швейцарія і Чехія.
У перемогу національної збірної України більше вірять молодь і жінки.
При цьому 45% респондентів вважають себе футбольними вболівальниками, 54% - не вважають.
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг"по 30 червня - 2 липня 2021 року серед 2200 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності: не більше 2,1%.
Нагадаємо, Україна зіграє зі збірною Англії в 1/4 чемпіонату Європи з футболу ввечері 3 липня. Матч розпочнеться о 22:00.