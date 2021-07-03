Більшість українців дивляться Євро-2020, а третина вірять у перемогу збірної України в турнірі

Більше третини опитаних (36%) вірять у те, що чемпіоном Європи стане Україна. Ще 18% переконані, що це буде Англія, 15% - Італія, 10% - Іспанія, 7% - Бельгія, 2% - Данія, по 1% - Швейцарія і Чехія.

У перемогу національної збірної України більше вірять молодь і жінки.

При цьому 45% респондентів вважають себе футбольними вболівальниками, 54% - не вважають.