Більшість українців підтримують закон про мову

Переважна більшість населення України (83%) добре обізнані або дещо знають про закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який набирає чинності 16 липня. Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens.

За даними опитування, з тих, хто знає про закон, 59% загалом підтримує його ухвалення, тоді як проти 27%.

На Заході України підтримка закон сягає 85%, на Півночі - 71%, в Києві - 67%, в Центрі - 57%.

У той же час на Півдні та Сході більшість виступають проти закону. Підтримують на Півдні 26%, на Сході - 29%.

Польовий етап даної хвилі Омнібусу проводився 3-18 червня 2019 року. Вибірка Omnibus складає 1000 осіб віком від 16 років. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,2%.

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" вступив в силу у вівторок, 16 липня. Закон закріплює за українською мовою статус єдиної державної. Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та релігійні обряди.

Однак деякі норми набудуть чинності з відстрочкою. У липні 2021 року набудуть чинності вимоги до рівня володіння мовою для отримання громадянства України, які визначить Нацкомісія зі стандартів державної мови, і, відповідно, норма про іспит. Також на два роки відтермінували видачу сертифікатів про рівень володіння державною мовою топ-чиновникам, депутатам тощо.