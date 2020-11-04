Більшість населення України проти можливого скасування безвізу з ЄС

Більша частина населення України виступає проти можливого скасування безвізового режиму з Європейським союзом. За це виступає лише 11% українців.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Повідомляється, що більшість (55%) опитаних негативно ставляться до можливого скасування безвізового режиму з ЄС, тільки 11% - позитивно і 31% - нейтрально. Найбільш негативно ставляться до можливого скасування безвізу молодь, жителі столиці і Заходу України, прихильники "Європейської солідарності", ВО "Свобода", "Голосу" та партії "Слуга народу".

Зазначимо, побоювання з приводу майбутнього безвізового режиму з ЄС виникли після рішення Конституційного суду України, який скасував деякі пункти антикорупційного законодавства. За даними опитування "Рейтингу", 80% українців не довіряють КСУ.

Опитування проводилося у всіх областях крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.

Нагадаємо, раніше ЄС закликав українську владу негайно відновити антикорупційну структуру, яка є умовою для безвізового режиму та макрофінансової допомоги.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про ймовірність втрати безвізу з ЄС у разі продовження конституційної кризи.