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Більшість боргів не визнає. РФ заборгувала за рішеннями ЄСПЛ понад 2 млрд доларів

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Москва, Вівторок 07 червня 2022 05:44
Більшість боргів не визнає. РФ заборгувала за рішеннями ЄСПЛ понад 2 млрд доларів Прапор США (Фото: Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія заборгувала за рішеннями Європейського суду з прав людини 79 млн справедливої компенсації за рішеннями ЄСПЛ, а також рекордні 2,03 млрд доларів на користь колишніх акціонерів ЮКОС. Другу, більшу частину боргу, РФ не визнає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

Остаточно Держдума РФ має намір узгодити список тих, хто отримає належні їм виплати, на цьому тижні. Повідомляється, що заплатять не всім. Передбачається, що європейські структури можуть спробувати списати виплати, від яких Росія відмовиться, з її заморожених активів в ЄС.

Загальна кількість російських справ, переданих ЄСПЛ, склала 3395 штук. Згідно з останніми поправками до законів про виконання рішень ЄСПЛ, російська влада продекларувала намір платити тільки за рішеннями, що набрали чинності до 15 Березня, тільки в рублях і тільки на рахунки в російських банках.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що продовольча криза виникла через порушення логістичних ланцюжків, а також фінансової політики західних країн.

Також ми писали, що, за словами Путіна, Російська Федерація готова дати гарантії безпеки для вивезення українського зерна по Чорному морю.

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