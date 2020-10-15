ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В більшості регіонів "червоної зони" не зупинятимуть громадський транспорт

Четвер 15 жовтня 2020 19:38
В більшості регіонів "червоної зони" не зупинятимуть громадський транспорт
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

В більшості адміністративних територій, які потрапили в "червону зону" карантину, не будуть зупиняти громадський транспорт. Також в деяких регіонах не будуть зупиняти роботу заклади торгівлі.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"В більшості адміністративних територій, які я озвучив, було прийнято рішення не зупиняти громадський транспорт. В деяких адмінтериторіях будуть працювати дитячі садочки", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні в Україні оновили карантинні зони епідемічної ситуації в регіонах.

Також повідомлялось, що за підсумками оновлення карантинних зон, Київ на ще два тижні буде в "помаранчевій зоні".

Крім того, за добу в Україні коронавірусом захворіли ще 5062 осіб. Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській, Донецькій областях і в Києві.

Новина доповнюється ...

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство карантин

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся