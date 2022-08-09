У більшості - минуле "з душком". Хто з білорусів воює на боці РФ в Україні

Стало відомо, хто з громадян Білорусі воює на боці РФ у війні проти України. Це лише та кількість найманців, імена яких вдалося дізнатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білоруський центр розслідування (БЦР).

За даними БЦР, у 2014-2020 роках на боці бойовиків так званих "ЛНР" та "ДНР" воювало від 100 до 700 вихідців із Білорусі, але зараз їх може бути ще менше.

"Деякі з них бояться кримінального переслідування і не сильно афішують свою діяльність", - йдеться у повідомленні, де наголошується, що в Білорусі за найманство, яке має на увазі отримання матеріальної вигоди, загрожує відповідальність.

Водночас є й ті, хто воює за окупантів відкрито.

Так, 19 липня на телеканалі "Білорусь 1" показали 46-річного уродженця Осиповичів (Могилівська область) Сергія Лановенка, який бере участь у війні на боці бойовиків окупованого Донбасу. Примітно, що ця людина раніше залучалася за насильство щодо інспектора ДПС.

Більше того, розслідувачі з'ясували, що це далеко не єдиний уродженець Білорусі з кримінальним минулим, яке воює проти України. Так, БЦР виявив "добровольців", які раніше проходили за кримінальними статтями за крадіжки, зберігання та розповсюдження наркотиків, а також насильство. Усього ж у розслідуванні згадується 12 осіб.

Брали участь у війні і білоруські найманці з ПВК "Вагнер". Це уродженець Орші Олександр Ступницький та уродженець Речиці Сергій Сазанов, які раніше служили у силових органах. Спочатку вони воювали на Донбасі, потім, за даними СБУ у Сирії, а Ступницький ще й у Судані. Нині в Україні їх підозрюють у вбивствах та тортурах мешканців Київської області.