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Великі втрати викликають нервові зриви та істерики в окупантів: перехоплення СБУ

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Україна, Середа 06 липня 2022 17:26
Великі втрати викликають нервові зриви та істерики в окупантів: перехоплення СБУ Фото: окупанти зазнають величезних втрат (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти зізнаються, що зазнають великих втрат. Це викликає у них справжню істерику та нервові зриви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

У черговій перехопленій розмові російський військовий розповів, що мріє повернутися додому живим. Він шокований через великі втрати.

"Це на все життя, я хворий. Ти знаєш, скільки я трупів побачив? Без голови, без ніг, без тулуба, без нічого, просто, що у "цинках" приходять. Просто збирають, скидають частини, шматки. Морок, я не вилікуюсь від цього ніколи", - сказав окупант.

Він скаржиться, що не уявляє, як жити далі, і хоче після повернення поїхати до церков та монастирів.

У СБУ нагадали окупантам, що вони можуть зберегти власне життя, якщо здадуться у полон. Для цього існує "гаряча" лінія 2402.

Нагадаємо, у попередній перехопленій розмові окупант розповів, що відмовляється йти на передову після важких боїв.

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