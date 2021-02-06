Найбільше засідань Ради протягом четвертої сесії прогуляли нардепи із "За майбутнє", - КВУ

Найбільше пленарних засідань Верховної ради під час четвертої сесії прогулювали народні депутати групи "За майбутнє". Також низькі показники реєстрації народних депутатів з "Опозиційної платформи - За життя".

Про це повідомили у "Комітеті виборців України" на своєму сайті.

Зокрема, в середньому упродовж четвертої сесії на пленарних засіданнях Ради реєструвалися лише 36% депутатів з групи "За майбутнє".

Якщо говорити про ОПЗЖ, то протягом сесії на засіданнях реєструвалися в середньому 40% депутатів з політсили.

При цьому показники відвідування народних депутатів фракції "Батьківщина" рівні 51%.

Також зазначено, що дещо вищі показники у народних депутатів з групи "Довіра", чия відвідуваність становить в середньому 56%.

Відвідуваність парламентаріїв з фракції "Голос" протягом четвертої сесії в середньому становить 58%.

Найвища відвідуваність виявилася у фракцій "Слуга народу" та "Європейської солідарності", яка становить 62% і 63% відповідно.

"Четверта сесія ВР виявилася найменш продуктивною за час роботи нового складу парламенту. Протягом сесії народні депутати працювали тільки 28 сесійних днів. Відвідування Верховної ради також погіршилося. З одного боку, на це вплинули місцеві вибори, до яких де-факто була залучена частина народних депутатів, які виступали в ролі агітаторів на місцях. З іншого боку, в осінній період в Україні погіршилася загальна ситуація з коронавірусом, через що робота парламенту була фактично заблокована", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Він також додав, що попри форс-мажорні обставини перелік лідерів і аутсайдерів Верховної ради серед фракцій і груп фактично не змінився.

За словами Кошеля, депутати окремих фракцій і груп безвідповідально ставляться до виконання своїх депутатських обов'язків і ігнорують пленарні засідання, на яких не відбуваються принципові для них голосування.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков закрив четверту сесію парламенту 29 січня.

Упродовж четвертої сесії народні депутати кілька разів йшли на карантин під час якого працювали тільки в комітетах.

Також в останній пленарний тиждень четвертої сесії Рада прийняла у другому читанні закон про народовладдя через всеукраїнський референдум.