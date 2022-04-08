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Все більше українців повертаються до роботи, але 40% не працюють через війну

Фото: українці поступово повертаються до роботи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До своєї роботи починають повертатись все більше людей. На початку квітня серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 58% (у березні таких було 46%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

В цілому 29% працюють у звичайному режимі, 26% - частково або віддалено, 3% - почали працювати на новій роботі.

За даними опитування, 41% втратили роботу на час війни (у березні було 53%). Найбільше тих, хто зараз працює, - у західних областях, тоді як лише третина мешканців сході мають роботу, а інші дві третини - втратили роботу.

Опитування проведене 6 квітня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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