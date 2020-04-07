Більше половини клієнтів "Харківгазу" вчасно заплатили за доставку

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В умовах карантину клієнти компанії можуть оплатити рахунки за доставку дистанційно

У березні більше половини клієнтів АТ "Харківгаз" своєчасно, до 20.03, заплатили за доставку газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В умовах карантину, коли сім'ї знаходяться вдома і цілодобово користуються газом та іншими комунальними послугами, важливість безвідмовної роботи всієї критичної інфраструктури зросла в рази. Працівники АТ "Харківгаз" роблять все, щоб забезпечити безперебійну і безаварійну доставку газу, сподіваючись на розуміння та підтримку споживачів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що в умовах карантину клієнти АТ "Харківгаз" можуть оплатити рахунки за доставку дистанційно. Для них працюють онлайн-сервіси сайту 104.ua: особистий кабінет, мобільні додатки для Android і iOS, а також вайбер-бот. Для клієнтів АТ "Харківгаз" екстрено розроблено експрес-реєстрацію, яка дозволяє автоматично створити Особистий кабінет на сайті 104.ua. Для цього достатньо зателефонувати зі смартфона в контакт-центр за телефоном 067 0113104 і повідомити оператору номер особового рахунку. Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач отримає СМС логін і пароль до нього.

"Нагадуємо, щодня, 24 години в добу 7 днів в тиждень газовики продовжують виїжджати і локалізувати витік газу, ремонтувати газопроводи, обслуговувати газорегуляторні і шафові регуляторні пункти, які підтримують необхідний тиск в мережах, а також дистанційно надавати послуги споживачам. Проводиться вся необхідна робота, щоб під час карантину в будинках споживачів був газ. Фахівці центрів обслуговування клієнтів АТ "Харківгаз", які зараз працюють дистанційно, ведуть активну роботу із споживачами газу", - йдеться в повідомленні.

Також в компанії закликали споживачів вчасно оплачувати послуги з доставки газу. "Ці кошти необхідні для забезпечення діяльності компанії - проведення необхідних ремонтів, ліквідації пошкоджень газопроводів, аварійних виїздів та оплати праці газовиків. Споживачі оперативно можуть завантажити рахунку для оплати послуг доставки в особистих кабінетах на сайті 104.ua і в viber-бот", - йдеться в повідомленні.