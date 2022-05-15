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"Більше зброї прямує до України". Кулеба зустрівся з Блінкеном у Берліні

Фото: Кулеба зустрівся з Блінкеном у Берліні (facebook.com/UkraineMFA)
Автор: Наталія Гурковська

В Берліні у неділю, 15 травня, пройшла зустріч міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Берліні. Більше зброї та іншої підтримки прямує до України. Домовилися разом працювати над тим, щоб український продовольчий експорт дістався споживачів в Африці та Азії. Вдячний колезі та США за лідерство і непохитну підтримку", - цитує відомство слова Кулеби.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що блокуючи українські порти, Росія хоче створити світову продуктову кризу. Наразі Україна не може вивезти близько 90 млн. тонн аграрної продукції.

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Дмитро КулебаЕнтоні Блінкен