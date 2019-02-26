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Усе більше європейських політиків задумуються про членство України в НАТО, - Клімкін

Новини » Політика    26.02.2019 - 00:55
Усе більше європейських політиків задумуються про членство України в НАТО, - Клімкін
Фото: Павло Клімкін (UN Photo/Loey Felipe)

Глава МЗС впевнений в майбутньому України в НАТО

Європейські політики усе більше починають задумуватися про шлях інтеграції України в НАТО. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Зі слів міністра, зрушення в настроях політикуму Європи щодо вступу України до НАТО він відчув на Мюнхенській конференції.

"Хоча є багато людей, які хапаються за серце при самій ідеї щодо України в НАТО... Насправді, дуже поступово, все більше європейських політиків починають дуже чітко казати: ми маємо над цим думати. Я відчув це на Мюнхенській конференції. Питання "як" - питання дипломатії, а "що" - питання зовнішньої політики. Для мене питання "що" в цьому плані не стоїть", - повідомив Клімкін.

Він наголосив, що впевнений у майбутньому України в НАТО.

"Я впевнений, що наше майбутнє в НАТО. І коли мені кажуть, чи не завадить НАТО Україні у майбутньому у чомусь, я кажу: "Пам’ятаєте, коли почалась агресія РФ, що було записано про орієнтацію України?" - додав міністр.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Україна до 2023 року подасть заявку на членство до Європейського союзу та отримає план дій щодо членства в НАТО.

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Новини України НАТОПавло Клімкін
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