"Велике будівництво" сповільнило падіння ВВП України у 2020 році, - експерти

Якби не президентська програма "Велике будівництво" і не майже 100 млрд гривень, виділені на неї у 2020 році, ВВП України впав би на 11%.

Про це, посилаючись на дані економістів, повідомляє "24 канал".

"Будь-яке падіння ВВП - це недобра тенденція, навіть на 1-2%, а 11% - це предтеча найглибшої кризи, жертвами якої стануть всі без винятку", - йдеться у публікації.

Як зазначається, проект "Велике будівництво" не замислювався як антикризова програма, оскільки починався у 2019 році, коли українська економіка демонструвала стійке зростання. У той час автори проекту вирішували інше завдання - зробити якісні дороги по всій країні. Але коли почалася криза, викликана пандемією коронавірусу, "Велике будівництво" стало одним з небагатьох рятувальних кругів для економіки країни.

За даними незалежної групи макроекономічного аналізу і прогнозування Ukraine Economic Outlook, з 14 країн, включаючи європейські, де інфраструктура знаходиться в хорошому стані, більшість під час кризи і пандемії кинули свої основні фонди на податкові пільги, медицину і пряму фінансову підтримку бізнесу і населенню. Україна серед них лідирує у витратах на інфраструктурні проекти, бо саме інфраструктура (включаючи дороги та медичні установи) знаходяться в гіршому стані.

Крім того, що проект дав роботу десяткам тисяч людей, якісні дороги починають обростати новою інфраструктурою, яку будує приватний бізнес: готелі та ресторани, магазини, сервісні центри, об'єкти туризму.

Зростає середня швидкість транзиту вантажного і пасажирського транспорту, а чим менше тимчасових витрат не перевезення, тим більше економія на паливі. Власники транспорту істотно скорочують витрати на ремонт техніки. Так, на деяких ділянках оновлених доріг протяжністю від 50 до 150 км час, що витрачається на переміщення транспорту, скоротилося в 1,5-2 рази.

Нарешті, зазначається в публікації, якісні дороги знижують травматизм і загибель людей. Адже 3% Дорожнього фонду, як основного джерела фінансування доріг, витрачаються на безпеку руху, яка включає проєктування безпечних розв'язок, розмітку, освітлення і так далі.

Нагадаємо, за неповний 2020 рік Укравтодор встиг відремонтувати, реконструювати і побудувати близько 4 000 км доріг.

При цьому, як розповів глава "Укравтодору" Олександр Кубраков, кожен кілометр обходився державі дешевше, ніж роком раніше.