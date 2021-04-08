"Велике будівництво" уже стартувало на дорогах у кожній області, - Тимошенко

По всіх регіонах України уже почалося будівництво та реконструкція доріг, яке раніше анонсував президент Володимир Зеленський у своїй програмі "Велике будівництво”".
Про це повідомив заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко під час включення онлайн на форумі в Харкові "Муніципальна інфраструктура: розвиток і комфорт міст".
"Цього року продовжуємо будівництво. Уже зараз, думаю, якщо поїдете дорогами, трасами України, побачите, що в усіх регіонах уже почалася реконструкція доріг, найстаріших доріг, до яких не доходили дуже багато років", - сказав Кирило Тимошенко.
Тимошенко додав, що серед "флагманських" проектів цього року - відкриття Запорізького мосту та оновлення траси М-30.
Загальна довжина траси М-30 становитиме 1392,3 км. Маршрут М-30 Стрий - Ізварине має об’єднати дві дороги міжнародного значення: М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка та М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине.
Як відомом, президент раніше анонсував, що у 2021 “Велике будівництво” розширюється на кілька напрямків.
Окрім будівництва доріг та об’єктів соціальної інфраструктури, планується розбудова регіональних аеропортів, розвиток мережі швидкісних потягів та приміських експресів, а також початок "Великої реставрації" об'єктів культурної спадщини.
Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що до кінця 2023 року буде відновлена вся мережа (понад 20 тис. км) загальнодержавних доріг.