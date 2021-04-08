"Велике будівництво" уже стартувало на дорогах у кожній області, - Тимошенко

"Цього року продовжуємо будівництво. Уже зараз, думаю, якщо поїдете дорогами, трасами України, побачите, що в усіх регіонах уже почалася реконструкція доріг, найстаріших доріг, до яких не доходили дуже багато років", - сказав Кирило Тимошенко.

Тимошенко додав, що серед "флагманських" проектів цього року - відкриття Запорізького мосту та оновлення траси М-30.

Загальна довжина траси М-30 становитиме 1392,3 км. Маршрут М-30 Стрий - Ізварине має об’єднати дві дороги міжнародного значення: М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка та М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине.

Як відомом, президент раніше анонсував, що у 2021 “Велике будівництво” розширюється на кілька напрямків.

Окрім будівництва доріг та об’єктів соціальної інфраструктури, планується розбудова регіональних аеропортів, розвиток мережі швидкісних потягів та приміських експресів, а також початок "Великої реставрації" об'єктів культурної спадщини.