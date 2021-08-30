"Велике будівництво" отримає від українських банків 376 міліонів доларів кредиту на дороги

До консорціуму, який відкрив кредитну лінію, увійшли Укрексімбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСкомбанк, Банк Кредит Дніпро і ПУМБ. 45% від усього кредитного пакету складає частка державного Укрексімбанку.

У 2020 році Украексімбанк вже брав участь у кредитуванні програми "Велике будівництво". Тоді кошти Укрексімбанку стали третіми за обсягом серед усіх джерел фінансування.

Кредитна угода з консорціумом банків, відзначають у Мінінфраструктури, є безпрецедентною для України. Вигода від угоди обопільна, оскільки, з одного боку, держава отримує надійне додаткове джерело фінансування, а у банків, в свою чергу, з'являється можливість для реальних і ефективних інвестицій.

Підписана угода говорить також про довіру банківської системи і готовність інвестувати у великі інфраструктурні проєкти.

Очікується, що в перспективі співпраця з банками в рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" може бути розширена на оновлення і будівництво аеропортів, залізниць, морської та річкової інфраструктури.