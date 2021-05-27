"Велике будівництво" відкриє для інвестицій районні міста і села, - Тимошенко

"У держави є два важливих завдання для того, аби залучати інвестиції. По-перше, створювати відповідні економічні умови. По-друге - якраз розбудовувати інфраструктуру", - написав він.

Тимошенко розповів, як президентська програма розвиватиме інфраструктуру України. Так, протягом 2021 року планується зробити рекордні 6500 км доріг європейської якості та 150 мостів.

Крім цього, цього року були зроблені реальні кроки для впровадження державно-приватного партнерства - зокрема, у рамках будівництва доріг Краковець-Броди-Рівне і Стрий-Мукачево.

"Почали роботу із розвитку регіональних аеропортів. Плануємо, що за кілька років в обласних та районних центрах запрацює 16 сучасних аеропортів", - сказав Тимошенко.

Оновлення торкнеться і мережі приміських експресів та швидкісних потягів між найбільшими містами. Час у дорозі між великими містами має скоротитися до 3-4 годин.

"Одне із завдань "Великого будівництва" - відкрити для інвестицій не тільки великі міста, а й маленькі районні центри або села. Для цього команда президента Володимира Зеленського, який ініціював масштабну розбудову інфраструктури, теж працює у режимі 24/7, - підкреслив Тимошенко.